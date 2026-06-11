Малимоненко Семен Прокопов
мужской, родился 1751
умер 1808
ОтецМалимон ПрокопийНеизвестно г.р.
МатьМалимониха Мелания Тимофеева1729 г.р.
Супруги
Малимоненко Феодосия Яковлева1752 г.р.
Дети
Малимоненко Яков Семенов1771 г.р.
Малимоненко Тимофей Семенов1784 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Малимон Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Малимоненко Тимофей Семенов
Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Малимоненко Прокофий Семенов
Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
21.12.1796
Дочь: (Малимоненко) Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева
Смерть
1808