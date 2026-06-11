Малимоненко Семен Прокопов 1751 — найти родственников по фамилии на Familio

Малимоненко Семен Прокопов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1751

умер 1808

Отец
Малимон ПрокопийНеизвестно г.р.
Мать
Малимониха Мелания Тимофеева1729 г.р.
Супруги
Малимоненко Феодосия Яковлева1752 г.р.
Дети
Малимоненко Яков Семенов1771 г.р.
Малимоненко Тимофей Семенов1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Малимон Прокопий

Мать: Малимониха Мелания Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малимоненко Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Малимоненко Яков Семенов

Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Малимоненко Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Малимоненко Прокофий Семенов

Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
21.12.1796

Дочь: (Малимоненко) Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: Малимоненко Феодосия Яковлева

Смерть
1808

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