Слепцова Полина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова Полина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1958

Дочь: Губанова Галина Александровна

Отец ребёнка: Слепцов Александр Нестерович

Казачий, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапиенко Вера Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепцов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Казачий, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Логовский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
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