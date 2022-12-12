Слепцова Полина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1958
Дочь: Губанова Галина Александровна
Отец ребёнка: Слепцов Александр Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапиенко Вера Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепцов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Логовский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область