Губанова (Слепцова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Слепцова) Галина Александровна

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Место рождения

Казачий, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1958

Отец: Слепцов Александр Нестерович

Мать: Слепцова Полина Гавриловна

Казачий, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.04.1982

Сын: Губанов Денис Александрович

Отец ребёнка: Губанов Александр Михайлович

Логовский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.11.?

Сын: Губанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Губанов Александр Михайлович

г.Кокчетав, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губанов Александр Михайлович

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