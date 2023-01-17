Губанова (Слепцова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения13.04.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1958
Рождение ребёнка
22.04.1982
Сын: Губанов Денис Александрович
Отец ребёнка: Губанов Александр Михайлович
Логовский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.11.?
Сын: Губанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Губанов Александр Михайлович
г.Кокчетав, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губанов Александр Михайлович