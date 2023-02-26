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Чепелкин Филипп Евдокимов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать: Чепелкина Параскева Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Чепелкин Фёдор Филиппов

Мать ребёнка: Анна Космина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Космина

Смерть
Неизвестно
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