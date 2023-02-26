Чепелкин Филипп Евдокимов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1905
Мать ребёнка: Анна Космина
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Космина
Смерть
Неизвестно