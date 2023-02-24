Матвеева (Гордеева) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Гордеева) Акулина Григорьевна

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Место рождения

крестилась в М. Канадее

Дата рождения

Около 29.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.05.1882

Отец: Гордеев Григорий Семенович

Мать: Дарья Никоноровна

крестилась в М. Канадее
Бракосочетание
07.?.1903

Муж: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
02.10.1904

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
19.01.1907

Сын: Матвеев Чарджоу Св Во 6.02.1938 Максим Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Матвеев Федор Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Матвеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Матвеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Кипкаева Св Во 19.07.1967 Мария Петровна

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
20.12.1917

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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