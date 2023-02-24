Матвеева (Гордеева) Акулина Григорьевна
Место рождениякрестилась в М. Канадее
Дата рожденияОколо 29.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 29.05.1882
Отец: Гордеев Григорий Семенович
Мать: Дарья Никоноровна
крестилась в М. Канадее
Бракосочетание
07.?.1903
Рождение ребёнка
02.10.1904
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
19.01.1907
Рождение ребёнка
03.06.1909
Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
08.11.1911
Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
15.10.1912
Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Рождение ребёнка
20.12.1917
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Матвеев Св Во О Бр. 15.08.1934 Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно