Грушка Роман Федорович 01.10.1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грушка Роман Федорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1813

Отец: Грушка Федор

Мать: Грушка Стефанида

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Грушка Лукия Романовна

Мать ребёнка: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1855

Сын: Грушка Лазарь Романович

Мать ребёнка: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Грушка Тимофей Романович

Мать ребёнка: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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