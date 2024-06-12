Грушка Роман Федорович
Место рождения
Дата рождения01.10.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1813
Отец: Грушка Федор
Мать: Грушка Стефанида
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Грушка Лукия Романовна
Мать ребёнка: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1855
Мать ребёнка: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно