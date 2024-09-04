Грушка Лазарь Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушка Лазарь Романович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1849 г.р.

Дети

1879 г.р.
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1891 г.р.

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1855

Отец: Грушка Роман Федорович

Мать: Грушка (Рожовец) Васса Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1878

Жена: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1879

Дочь: Момот (Грушка) Ксения Лазаревна

Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Грушка Матрона Лазаревна

Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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