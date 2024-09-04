Грушка Лазарь Романович
Место рождения
Дата рождения08.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1855
Бракосочетание
10.02.1878
Рождение ребёнка
17.01.1879
Дочь: Момот (Грушка) Ксения Лазаревна
Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.01.1881
Рождение ребёнка
20.09.1882
Рождение ребёнка
23.02.1885
Рождение ребёнка
01.08.1890
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Грушка Матрона Лазаревна
Мать ребёнка: Грушка (Паливода) София Тимофеевна
Смерть
Неизвестно