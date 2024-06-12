Грушка (Рожовец) Васса Ивановна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грушка (Рожовец) Васса Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Грушка Роман Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Грушка Лукия Романовна

Отец ребёнка: Грушка Роман Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1855

Сын: Грушка Лазарь Романович

Отец ребёнка: Грушка Роман Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Грушка Тимофей Романович

Отец ребёнка: Грушка Роман Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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