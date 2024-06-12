Грушка (Рожовец) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Грушка Лукия Романовна
Отец ребёнка: Грушка Роман Федорович
Рождение ребёнка
08.11.1855
Отец ребёнка: Грушка Роман Федорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Грушка Роман Федорович
Смерть
Неизвестно