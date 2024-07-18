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Михаил Никифорович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

08.11.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1803

Отец: Никифор Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1821

Жена: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
06.11.1823

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1826

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1828

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1833

Сын: Семион Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.01.1842

Сын: Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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