Михаил Никифорович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения08.11.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1803
Отец: Никифор Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1821
Жена: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1823
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1826
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1828
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1833
Сын: Семион Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
10.01.1842
Сын: Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно