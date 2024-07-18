Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1821

Муж: Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
16.04.1833

Сын: Семион Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
10.01.1842

Сын: Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Никифорович

Смерть
Неизвестно

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