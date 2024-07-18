Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1821
Муж: Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
16.04.1833
Сын: Семион Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
10.01.1842
Сын: Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно