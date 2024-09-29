(Эсаулова) Татьяна Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873 ст.
Дата смертиПосле 1892 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1873 ст.
Отец: Есаулов Лаврентий Устинов
Мать: не указана
Восприемник
16.06.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) при рожд Ольги - дочери Георгия Устинова Эс и Александры Прокопьевой
Бракосочетание
18.10.1892 ст.
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №26/18.10/поч Ирадионовского, Степан Павлов Самылов, 1 брак, 22 г +поч.Княз/кр.девица Татьяна Лаврентьева Эс 19 лет
Смерть
После 1892 ст.