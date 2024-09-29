(Эсаулова) Татьяна Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Эсаулова) Татьяна Лаврентьева

(Эсаулова) Татьяна Лаврентьева

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1873 ст.

Дата смерти

После 1892 ст.

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.

Отец: Есаулов Лаврентий Устинов

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Восприемник
16.06.1883 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) при рожд Ольги - дочери Георгия Устинова Эс и Александры Прокопьевой
Бракосочетание
18.10.1892 ст.

Муж: Самылов Степан Павлов

МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №26/18.10/поч Ирадионовского, Степан Павлов Самылов, 1 брак, 22 г +поч.Княз/кр.девица Татьяна Лаврентьева Эс 19 лет
Смерть
После 1892 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.