Евдокимовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения17.11.1867
Дата смерти02.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1867
Отец: Евдокимовъ Иванъ
Мать: Евдокимова Настасья
Бракосочетание
06.07.1894
Жена: Евдокимова Матрена
Рождение ребёнка
22.04.1896
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Евдокимова Матрена
Рождение ребёнка
04.03.1899
Мать ребёнка: Евдокимова Матрена
Смерть
02.03.1901
Причина смерти: Бугорчатки легкихъ