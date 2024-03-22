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Евдокимовъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1867

Дата смерти

02.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1867

Отец: Евдокимовъ Иванъ

Мать: Евдокимова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.07.1894

Жена: Евдокимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1896

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Евдокимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Евдокимовъ Александръ

Мать ребёнка: Евдокимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.03.1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Бугорчатки легкихъ
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