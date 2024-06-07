Каленов Авдей Гаврилов
Место рожденияАфроси
Дата рождения1790
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1790
Отец: Каленов Гаврил Фёдоров
Мать: Матрона Ефимова
Афроси
1788 из ИР 1800 лист 1240об
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
РС 1811 лист 115
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Суворова (Суворова) Марья Мартынова
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
1806 по ир 1800
Бракосочетание
07.06.1807
Якушево
Владимирской губернии и Епархии Гороховской округи вотчины вышереченной госпожи Бибиковой деревни Афроси у крестьянина Гаврилы Федорова сын Авдей со крестьянкою тойже вотчины деревни Рычагова девицою ... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Молева (Суворова) Анисья Авдеева
Мать ребёнка: Суворова (Суворова) Марья Мартынова
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
из записи о смерти | | Ф.301, ОП.5, Д.341 7 ревизия, 1816 год | д. Рычагово | Алексей Ефимов , 69 | Мартын Иванов, 53 | Сыновья Мартына – Лукьян, 20 | Иван, ... Показать все
Смерть
1812
дата вычислена приблизительно