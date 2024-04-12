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Афанасий Федотович

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Между 1805 и 1806

Дата смерти

05.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1723 ст.

Жена: Евдокия Ивановна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
Между 1805 и 1806

Отец: Федот Иванович

Мать: Евгения Екимовна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.01.1823

Жена: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.02.1825

Сын: Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.05.1830

Сын: Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1838 ст.

Дочь: Васса Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1839

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
05.03.1846
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