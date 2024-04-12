Афанасий Федотович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1805 и 1806
Дата смерти05.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1723 ст.
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение
Между 1805 и 1806
Отец: Федот Иванович
Мать: Евгения Екимовна
Бракосочетание
19.01.1823
Рождение ребёнка
28.02.1825
Сын: Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1830
Сын: Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1838 ст.
Дочь: Васса Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1839
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
05.03.1846