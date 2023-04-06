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Евдокия Иванова

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Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.08.1806

Дата смерти

04.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1806

Отец: Иван Максимов

Мать: Евдокия Григорьева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.01.1823

Муж: не указан

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.02.1825

Сын: Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.05.1830

Сын: Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
13.09.1838

Дочь: Васса Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
25.12.1839

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Федотов

Смерть
04.02.1888
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