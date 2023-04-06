Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения06.08.1806
Дата смерти04.02.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1806
Отец: Иван Максимов
Мать: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
19.01.1823
Муж: не указан
Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.02.1825
Сын: Федор Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
14.05.1830
Сын: Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
13.09.1838
Дочь: Васса Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
25.12.1839
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Федотов
Смерть
04.02.1888