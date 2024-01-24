Антонов Федор Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Антонова Марья Федорова
Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Антонов Иван Федоров
Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Антонова Елизавета Федорова
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Антонов Павел Федосов (Феодосиев, Федоров)
Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Антонова Иустиния Федорова
Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно