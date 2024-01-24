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Антонов Федор Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Антонова Марья Федорова

Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Антонов Иван Федоров

Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Антонова Елизавета Федорова

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Антонов Андрей Федоров

Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Антонов Козьма Федоров

Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Антонов Павел Федосов (Феодосиев, Федоров)

Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Антонова Иустиния Федорова

Мать ребёнка: Антонова Елена Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Авдотья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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