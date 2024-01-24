Антонова Елена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Антонова Марья Федорова
Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Антонов Иван Федоров
Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Антонов Павел Федосов (Феодосиев, Федоров)
Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Антонова Иустиния Федорова
Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов
Смерть
Неизвестно