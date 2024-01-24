Антонова Елена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Елена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Антонова Марья Федорова

Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Антонов Иван Федоров

Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Антонов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Антонов Козьма Федоров

Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Антонов Павел Федосов (Феодосиев, Федоров)

Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Антонова Иустиния Федорова

Отец ребёнка: Антонов Федор Антонов

Смерть
Неизвестно
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