Журавлева Афанасьева зинаида лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев лазарь
Рождение ребёнка
02.07.1919
Дочь: Афанасьева Коломинова ольга владимировна
Отец ребёнка: Афанасьев владимир александрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Афанасьев игорь владимирович
Отец ребёнка: Афанасьев владимир александрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Афанасьев игорь
Рождение ребёнка
1923
Сын: Афанасьев виталий владимирович
Отец ребёнка: Афанасьев владимир александрович
Смерть
Неизвестно