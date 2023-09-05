Журавлева Афанасьева зинаида лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Афанасьева зинаида лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1919

Дочь: Афанасьева Коломинова ольга владимировна

Отец ребёнка: Афанасьев владимир александрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Афанасьев игорь владимирович

Отец ребёнка: Афанасьев владимир александрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Афанасьев игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Афанасьев виталий владимирович

Отец ребёнка: Афанасьев владимир александрович

Смерть
Неизвестно
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