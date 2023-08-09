Афанасьева Коломинова ольга владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1919
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1919
Рождение ребёнка
17.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коломинов иван дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1959
Сын: Коломинов георгий иванович
Отец ребёнка: Коломинов иван дмитриевич
Смерть
1997