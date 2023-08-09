Афанасьева Коломинова ольга владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Коломинова ольга владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1919

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1919

Отец: Афанасьев владимир александрович

Мать: Журавлева Афанасьева зинаида лазаревна

Рождение ребёнка
17.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломинов иван дмитриевич

Рождение ребёнка
07.09.1959

Сын: Коломинов георгий иванович

Отец ребёнка: Коломинов иван дмитриевич

Смерть
1997
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