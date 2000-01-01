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Головской Евстафий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головской Николай

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Головская Елизавета

Рождение ребёнка
23.02.1918

Дочь: Алёхин Валентина

Мать ребёнка: Головская Елизавета

Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головская Елизавета

Смерть
1966
Молдавия, Тирасполь
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