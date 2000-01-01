Головской Евстафий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головской Николай
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Головская Елизавета
Рождение ребёнка
23.02.1918
Дочь: Алёхин Валентина
Мать ребёнка: Головская Елизавета
Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головская Елизавета
Смерть
1966
Молдавия, Тирасполь