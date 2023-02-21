Головская (Николаева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Головской Евстафий
Рождение ребёнка
23.02.1918
Дочь: Алёхин Валентина
Отец ребёнка: Головской Евстафий
Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головской Евстафий
Смерть
Неизвестно
Молдавия, Тирасполь