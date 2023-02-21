Головская (Николаева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головская (Николаева) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Головской Евстафий

Рождение ребёнка
23.02.1918

Дочь: Алёхин Валентина

Отец ребёнка: Головской Евстафий

Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головской Евстафий

Смерть
Неизвестно
Молдавия, Тирасполь
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