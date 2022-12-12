Кутуков Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутуков Георгий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1902 ст.

Дочь: Кутукова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Кутукова Любовь Пантелеймоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Мещанин города Новороссийска Черноморской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Любовь Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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