Кутукова Любовь Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова Любовь Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1902 ст.

Дочь: Кутукова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Кутуков Георгий Константинович

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуков Георгий Константинович

Смерть
Неизвестно
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