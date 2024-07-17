Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Григорий (Егор) Павлович

Мать: Васильева (Созонтова) Настасья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Нина Александровна

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Мария Александровна

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.09.1921

Сын: Пушкарев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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