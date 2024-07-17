Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Нина Александровна
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Мария Александровна
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1921
Сын: Пушкарев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Григорьевич
Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно