Пушкарев Александр Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарев Александр Григорьевич

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Место рождения

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Нина Александровна

Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарёва Мария Александровна

Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
25.09.1921

Сын: Пушкарев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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