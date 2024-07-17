Пушкарев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Нина Александровна
Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарёва Мария Александровна
Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
25.09.1921
Сын: Пушкарев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пушкарева (Васильева) Татьяна Егоровна
Смерть
Неизвестно