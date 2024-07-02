Хамидуллин Абдулбасыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Абдулбасыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Рахматуллин Хамидулла

Мать: Габдулгалимова Габикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилязетдинова Хабибжамал

Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович

Мать ребёнка: Гилязетдинова Хабибжамал

Тюрюшево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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