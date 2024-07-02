Хамидуллин Абдулбасыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Рахматуллин Хамидулла
Мать: Габдулгалимова Габикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилязетдинова Хабибжамал
Рождение ребёнка
06.05.1908
Сын: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович
Мать ребёнка: Гилязетдинова Хабибжамал
Тюрюшево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно