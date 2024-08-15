Хованская (Белокриницкая) Татьяна Валерьевна 20.01.1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Хованская (Белокриницкая) Татьяна Валерьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.01.1946, Минск, Минск

Супруги
Хованский Аскольд Георгиевич03.06.1947 г.р.
Дети
Моргулис (Хованская) Рогнеда Аскольдовна02.02.1971 г.р.
Панова (Хованская) Ирина Аскольдовна31.07.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск

Бракосочетание
25.07.1970

Муж: Хованский Аскольд Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
02.02.1971

Дочь: Моргулис (Хованская) Рогнеда Аскольдовна

Отец ребёнка: Хованский Аскольд Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
31.07.1972

Дочь: Панова (Хованская) Ирина Аскольдовна

Отец ребёнка: Хованский Аскольд Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва

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