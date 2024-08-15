Хованская (Белокриницкая) Татьяна Валерьевна
женский, родилась 20.01.1946, Минск, Минск
Супруги
Хованский Аскольд Георгиевич03.06.1947 г.р.
Дети
Моргулис (Хованская) Рогнеда Аскольдовна02.02.1971 г.р.
Панова (Хованская) Ирина Аскольдовна31.07.1972 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Минск, Минск
Бракосочетание
25.07.1970
Рождение ребёнка
02.02.1971
Дочь: Моргулис (Хованская) Рогнеда Аскольдовна
Отец ребёнка: Хованский Аскольд Георгиевич
Рождение ребёнка
31.07.1972
Дочь: Панова (Хованская) Ирина Аскольдовна
Отец ребёнка: Хованский Аскольд Георгиевич