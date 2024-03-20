Панарин (Панарьин) Ананий Каллиников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин (Панарьин) Ананий Каллиников

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Авдотья Ананьева

Мать ребёнка: Панарина Агафья Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Елена Ананьева

Мать ребёнка: Панарина Агафья Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Панарин Иван Ананьев

Мать ребёнка: Панарина Агафья Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Агафья Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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