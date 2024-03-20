Панарин (Панарьин) Ананий Каллиников
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1828
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Авдотья Ананьева
Мать ребёнка: Панарина Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Елена Ананьева
Мать ребёнка: Панарина Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Панарин Иван Ананьев
Мать ребёнка: Панарина Агафья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панарина Агафья Кузьмина
Смерть
Неизвестно