Безыкорнов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безыкорнов Василий Иванович

Место рождения

Нижегородская область . Спаский район. Село масловка . Родился предположительно там, т.к. там проживали родители его.

Дата рождения

29.07.1914

Дата смерти

20.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская область . Спаский район. Село масловка . Родился предположительно там, т.к. там проживали родители его.
Рождение ребёнка
15.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безыкорнов 2 Жена Лидия Николаевна

Смерть
20.03.2001
Нижний Новгород

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