Безыкорнов Василий Иванович
Место рожденияНижегородская область . Спаский район. Село масловка . Родился предположительно там, т.к. там проживали родители его.
Дата рождения29.07.1914
Дата смерти20.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская область . Спаский район. Село масловка . Родился предположительно там, т.к. там проживали родители его.
Рождение ребёнка
15.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безыкорнов 2 Жена Лидия Николаевна
Смерть
20.03.2001
Нижний Новгород