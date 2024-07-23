Безыкорнов (Уткина (На Самом Деле Уточкина)) 2 Жена Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безыкорнов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область