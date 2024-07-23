Безыкорнов (Уткина (На Самом Деле Уточкина)) 2 Жена Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безыкорнов (Уткина (На Самом Деле Уточкина)) 2 Жена Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безыкорнов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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