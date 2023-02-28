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Тюричев Фёдор Петров

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Место рождения

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Тюричев Пётр

Мать: ?

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тюричев Николай Федорович

Мать ребёнка: Тюричева Прасковья Осиповна

Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, дер. Высокое
Рождение ребёнка
1925

Сын: Тюричев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Тюричева Прасковья Осиповна

Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с
Военная служба
1943
старшина
Военная награда
30.05.1951
Орден Красной Звезды Даты подвига 04.12.1943
Смерть
Неизвестно
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