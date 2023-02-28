Тюричев Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Тюричев Пётр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тюричев Николай Федорович
Мать ребёнка: Тюричева Прасковья Осиповна
Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, дер. Высокое
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Тюричева Прасковья Осиповна
Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с
Военная служба
1943
старшина
Военная награда
30.05.1951
Орден Красной Звезды Даты подвига 04.12.1943
Смерть
Неизвестно