Дерибина Зиновья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина Зиновья Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Дерибина Ирина Елфимовна

Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Дерибин Иван Елфимович

Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Дерибин Михайло Елфимович

Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Дерибина Евдокия Елфимовна

Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Дерибин Алексей Елфимович

Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Елфим Егорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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