Дерибина Зиновья Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Дерибина Ирина Елфимовна
Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович
Рождение ребёнка
1711
Сын: Дерибин Михайло Елфимович
Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Дерибина Евдокия Елфимовна
Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дерибин Алексей Елфимович
Отец ребёнка: Дерибин Елфим Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно