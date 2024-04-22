Дерибин Елфим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибин Елфим Егорович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Дерибин Георгий Оксенович

Мать: Дерибина Феврония Никитична

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Дерибина Ирина Елфимовна

Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Дерибин Иван Елфимович

Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Дерибин Михайло Елфимович

Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Дерибина Евдокия Елфимовна

Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Дерибин Алексей Елфимович

Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Зиновья Дорофеевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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