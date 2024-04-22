Дерибин Елфим Егорович
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Дерибина Ирина Елфимовна
Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Дерибин Михайло Елфимович
Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Дерибина Евдокия Елфимовна
Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дерибин Алексей Елфимович
Мать ребёнка: Дерибина Зиновья Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно