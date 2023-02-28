Тамбасова Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1862
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Алексеева Васса Томбасов
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1871
Сын: Томбасов Яков (Федор) Захарович
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1873
Дочь: Александра Захаровна
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1874
Сын: Томбасов Андрей Захарович
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1878
Сын: Томбасов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1882
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1884
Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич
Смерть
Неизвестно