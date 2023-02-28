Тамбасова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбасова Пелагея Степановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1862

Муж: Томбасов Захар Николаевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Алексеева Васса Томбасов

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1871

Сын: Томбасов Яков (Федор) Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1873

Дочь: Александра Захаровна

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1874

Сын: Томбасов Андрей Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1878

Сын: Томбасов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1882

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Томбасов Иван Захарович

Отец ребёнка: Томбасов Захар Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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