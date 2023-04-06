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Алексеева Васса Томбасов

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Томбасов Захар Николаевич

Мать: Тамбасова Пелагея Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1882

Муж: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1885

Сын: Алексеев Николай Иович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Алексеев Иван Иович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1888

Дочь: Анастасия Аверьяновна

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1890

Сын: Алексеев Сергей Аверьянович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1892

Сын: Алексеев Федор Иович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1893

Сын: Алексеев Павел Аверьянович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Феодосия Аверьяновна

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Алексеев Семен Аверьянович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: Мария Аверьяновна

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1900

Дочь: Миронова Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1902

Сын: Алексеев Василий Аверьянович

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1906

Дочь: Александра Иовна

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Ксения Иовна

Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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