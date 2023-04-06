Алексеева Васса Томбасов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Сын: Алексеев Иван Иович
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Дочь: Анастасия Аверьяновна
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Сын: Алексеев Сергей Аверьянович
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Сын: Алексеев Федор Иович
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Сын: Алексеев Павел Аверьянович
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Дочь: Феодосия Аверьяновна
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Сын: Алексеев Семен Аверьянович
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Дочь: Мария Аверьяновна
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Дочь: Миронова Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Сын: Алексеев Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Дочь: Александра Иовна
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Дочь: Ксения Иовна
Отец ребёнка: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович