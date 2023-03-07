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Алексеев Николай Иович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1885

Отец: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Мать: Алексеева Васса Томбасов

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1906

Жена: Алексеева Надежда Егорова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Алексеев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Сын: Алексеев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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