Алексеев Николай Иович
Место рождения
Дата рождения18.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1885
Бракосочетание
20.?.1906
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Алексеев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Надежда Егорова
Рождение ребёнка
22.10.1908
Сын: Алексеев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Надежда Егорова
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Надежда Егорова
Смерть
Неизвестно