Томбасов Яков (Федор) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов Яков (Федор) Захарович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1871

Отец: Томбасов Захар Николаевич

Мать: Тамбасова Пелагея Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1888

Жена: Томбасова Мария Кузьмина

Рождение ребёнка
21.10.1889

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Томбасов Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1894

Сын: Томбасов Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1895

Дочь: Пушкина Зиновия Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1898

Сын: Томбасов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Томбасов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1902

Сын: Томбасов Вов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1913

Жена: Томбасова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
25.08.1914

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1917

Сын: Томбасов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1918

Дочь: Вилкова Пелагея Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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