Томбасов Яков (Федор) Захарович
Место рождения
Дата рождения14.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Томбасова Мария Кузьмина
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Сын: Томбасов Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Сын: Томбасов Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Дочь: Пушкина Зиновия Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Сын: Томбасов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Сын: Томбасов Вов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Томбасова Мария Кузьмина
Жена: Томбасова Марфа Иванова
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова
Сын: Томбасов Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова
Дочь: Вилкова Пелагея Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Марфа Иванова