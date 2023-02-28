Рапонькин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапонькин Иван

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агафья II

Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Рапонькин Клим Иванович

Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рапонькин Ферапонт Иванович

Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1782
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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