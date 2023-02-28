Рапонькин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья II
Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рапонькин Ферапонт Иванович
Мать ребёнка: Рапонькина Агафья Никифоровна
Смерть
До 1782