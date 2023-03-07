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Рапонькин Ферапонт Иванович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Рапонькин Иван

Мать: Рапонькина Агафья Никифоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Рапонькин Семен Ферапонтович

Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рапонькин Иван Ферапонтович

Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Цыбизова Дарья Рапонькина

Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рапонькин Степан Ферапонтович

Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рапонькина Евдокия Степановна

Смерть
1833
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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