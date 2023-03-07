Рапонькин Ферапонт Иванович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Рапонькин Иван
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рапонькин Семен Ферапонтович
Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рапонькин Иван Ферапонтович
Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Цыбизова Дарья Рапонькина
Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Рапонькин Степан Ферапонтович
Мать ребёнка: Рапонькина Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833