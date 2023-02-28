Рапонькина Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапонькина Агафья Никифоровна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агафья II

Отец ребёнка: Рапонькин Иван

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Рапонькин Клим Иванович

Отец ребёнка: Рапонькин Иван

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Рапонькин Иван

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рапонькин Ферапонт Иванович

Отец ребёнка: Рапонькин Иван

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1789
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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