Рапонькина Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья II
Отец ребёнка: Рапонькин Иван
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Рапонькин Иван
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Рапонькин Иван
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рапонькин Ферапонт Иванович
Отец ребёнка: Рапонькин Иван
Смерть
1789