Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна
Место рождения
Дата рождения22.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1982
Дочь: Медведчук (Шевцова) Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шевцов Евгений Павлович
г. Лиепая, Латвия
Рождение ребёнка
26.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Евгений Павлович
г. Лиепая, Латвия