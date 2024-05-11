Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна 22.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна

Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

22.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1940

Отец: Торопов Никифор Федорович

Мать: Балахнина Капиталина Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Евгений Павлович

Рождение ребёнка
06.02.1982

Дочь: Медведчук (Шевцова) Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Шевцов Евгений Павлович

г. Лиепая, Латвия
Рождение ребёнка
26.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Евгений Павлович

г. Лиепая, Латвия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.