Шевцов Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1946
Дата смерти13.09.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1946
Отец: Шевцов Павел Егорович
Мать: Шевцова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1982
Дочь: Медведчук (Шевцова) Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна
г. Лиепая, Латвия
Рождение ребёнка
26.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна
г. Лиепая, Латвия
Смерть
13.09.1996