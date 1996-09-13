Шевцов Евгений Павлович 22.12.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцов Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1946

Дата смерти

13.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1946

Отец: Шевцов Павел Егорович

Мать: Шевцова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна

Рождение ребёнка
06.02.1982

Дочь: Медведчук (Шевцова) Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна

г. Лиепая, Латвия
Рождение ребёнка
26.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевцова (Торопова) Маргарита Никифоровна

г. Лиепая, Латвия
Смерть
13.09.1996

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