Шелутинская Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелутинская) Мария Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Шелутинский Павел Павлович
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич
Бракосочетание
Около 1878
Место жительства
С 1880
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Шелутинская) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Шелутинская) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Шелутинская) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно