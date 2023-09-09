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Шелутинская Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелутинская) Мария Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Шелутинский Павел Павлович

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич

Бракосочетание
Около 1878

Муж: Шелутинский Павел Григорьевич

Место жительства
С 1880
Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шелутинская) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Шелутинская) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Шелутинская) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Григорьевич

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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