Михайлова Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.2003
Дочь: Нетронина Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Нетронин Илья Викторович
Рождение ребёнка
06.07.2006
Дочь: Нетронина Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Нетронин Илья Викторович
Бракосочетание
Неизвестно