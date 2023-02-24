Михайлова Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Юлия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.2003

Дочь: Нетронина Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Нетронин Илья Викторович

Рождение ребёнка
06.07.2006

Дочь: Нетронина Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Нетронин Илья Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетронин Илья Викторович

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