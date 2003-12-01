Нетронина Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетронина Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.2003

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2003

Отец: Нетронин Илья Викторович

Мать: Михайлова Юлия Алексеевна

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