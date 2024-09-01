Кузнецова Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1964
Отец: Кузнецов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапоненко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Гапоненко Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1984
Сын: Обжорин Солодкин Евгений Александрович
Отец ребёнка: не указан
Преображение, Лазовский муниципальный район, Приморский край