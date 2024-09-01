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Кузнецова Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1964

Отец: Кузнецов Василий

Мать: Кузнецова Таисия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапоненко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Гапоненко Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапоненко Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обжорин Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
16.11.1984

Сын: Обжорин Солодкин Евгений Александрович

Отец ребёнка: не указан

Преображение, Лазовский муниципальный район, Приморский край

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