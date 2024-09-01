Кузнецов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Таисия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1964
Дочь: Кузнецова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Таисия Георгиевна