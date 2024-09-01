Кузнецов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Василий

Кузнецов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Таисия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Таисия Георгиевна

Рождение ребёнка
24.05.1964

Дочь: Кузнецова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Таисия Георгиевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.