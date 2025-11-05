Салтыков Сергей Васильевич
мужской, родился 21.04.1778
умер 10.05.1846
ОтецСалтыков Василий Петрович1753 г.р.
МатьСалтыкова (Белосельская) Евдокия (Авдотья) Михайловна05.10.1748 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Салтыков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Дочь: Травинская (Салтыкова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Дочь: Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Дочь: Фон Фохтс-Рэтц (Салтыкова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Сын: Салтыков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Дочь: Жеребцова (Салтыкова) Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Дочь: Салтыкова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна
Сын: Салтыков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна