Салтыков Сергей Васильевич 21.04.1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Сергей Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.04.1778

умер 10.05.1846

Отец
Салтыков Василий Петрович1753 г.р.
Мать
Салтыкова (Белосельская) Евдокия (Авдотья) Михайловна05.10.1748 г.р.
Супруги
Салтыкова Александра СергеевнаОколо 1780 г.р.
Дети
Салтыков Михаил СергеевичПосле 1800 г.р.
Травинская (Салтыкова) Александра Сергеевна1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1778

Отец: Салтыков Василий Петрович

Мать: Салтыкова (Белосельская) Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Салтыков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Бракосочетание
10.01.1803

Жена: Салтыкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Травинская (Салтыкова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
21.04.1810

Дочь: Фон Мунте Де Моргенштерн (Салтыкова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
29.06.1810

Дочь: Фон Фохтс-Рэтц (Салтыкова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.157. с. 323. Метрические книги Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
02.04.1814

Сын: Салтыков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.174. с. 36. Метрические книги Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
27.03.1817

Дочь: Жеребцова (Салтыкова) Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.184. с. 11. Метрические книги Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
05.06.1818

Дочь: Салтыкова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.167а. с. 11. Метрические книги Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
06.12.1819

Сын: Салтыков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Александра Сергеевна

Смерть
10.05.1846

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