Тринченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тринченко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тринченко Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно