Тринченко (Атарщикова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тринченко Владимир
Рождение ребёнка
27.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тринченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тринченко Владимир