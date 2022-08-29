Тринченко (Атарщикова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тринченко (Атарщикова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тринченко Владимир

Рождение ребёнка
27.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тринченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тринченко Владимир

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